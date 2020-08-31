Осипьян(Мартиросян) (Мартиросян) Асмик Мануковна
Место рожденияг. Ленинакан ( Гюмри) Армянская ССР
Дата рождения12.08.1940
Дата смерти31.08.2020
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1940
г. Ленинакан ( Гюмри) Армянская ССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Осипьян Артур Айрапетович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Осипьян Артур Айрапетович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
31.08.2020