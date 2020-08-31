Осипьян(Мартиросян) (Мартиросян) Асмик Мануковна 12.08.1940 — найти родственников по фамилии на Familio
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Осипьян(Мартиросян) (Мартиросян) Асмик Мануковна

Место рождения

г. Ленинакан ( Гюмри) Армянская ССР

Дата рождения

12.08.1940

Дата смерти

31.08.2020

Пол

Женский

Отец

1908 г.р.

Мать

1913 г.р.

Муж

1927 г.р.

Дети

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Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1940

Отец: Мартиросян Манук Арутюнович

Мать: Мартиросян(Саргсян) (Саргсян) Вергине Левоновна

г. Ленинакан ( Гюмри) Армянская ССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Осипьян Артур Айрапетович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Осипьян Артур Айрапетович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Осипьян Артур Айрапетович

Смерть
31.08.2020

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