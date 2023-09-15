Егоров Виктор Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егоров Виктор Григорьевич

Место рождения

Жугино, Сафоновский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

10.11.1884

Дата смерти

16.01.1958

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ДХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Жугино, Сафоновский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
16.01.1958
Москва, город федерального значения Москва
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