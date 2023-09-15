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Егоров Виктор Григорьевич
Егоров Виктор Григорьевич
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Место рождения
Жугино
, Сафоновский муниципальный район, Смоленская область
Дата рождения
10.11.1884
Дата смерти
16.01.1958
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ДХ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Жугино
, Сафоновский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
16.01.1958
Москва
, город федерального значения Москва
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