Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прасковья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Раиса Ивановна

Отец ребёнка: Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина Ивановна

Отец ребёнка: Иван Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Иванович

Смерть
Неизвестно
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