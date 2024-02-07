Лобачёва Вера Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.01.1931
Дата смерти2014
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
18.06.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
г. Алматы бывшая столица Республики Казахстан
Рождение ребёнка
1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
г. Алматы бывшая столица Республики Казахстан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
2014