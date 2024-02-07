Лобачёва Вера Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лобачёва Вера Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.01.1931

Дата смерти

2014

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

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Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1931

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.06.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

г. Алматы бывшая столица Республики Казахстан
Рождение ребёнка
1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

г. Алматы бывшая столица Республики Казахстан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
2014
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