Козлов Канидий (Кронид) Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлов Канидий (Кронид) Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1854

Дата смерти

После 1893

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.10.1876

Сын: Козлов Дмитрий (Кронидович)

Мать ребёнка: Козлова Варвара Константиновна

Рождение ребёнка
1885

Сын: Козлов Николай (Кронидович)

Мать ребёнка: Козлова Варвара Константиновна

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1887

Дочь: Пушкарёва Анна (Кронидовна)

Мать ребёнка: Козлова Варвара Константиновна

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
До 1887

Сын: Козлов Захар (Кронидович)

Мать ребёнка: Козлова Варвара Константиновна

Рождение ребёнка
До 1888

Сын: Козлов Василий (Кронидович)

Мать ребёнка: Козлова Варвара Константиновна

Рождение ребёнка
10.01.1891

Сын: Козлов Иван (Кронидович)

Мать ребёнка: Козлова Варвара Константиновна

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Метрическая книга Чесноковского посёлка 1890
Бракосочетание
23.11.1892

Жена: Козлова Гликерия Петровна

Козлов Канидий Алексеевич. Казак Чесноковского посёлка. Вторым браком. 38 лет. Козлова (Жилина) Гликерия Петровна. Мещанская вдова города Оренбурга. Вторым браком. (Возраст невесты скрыт в складке дел... Показать все
Рождение ребёнка
Около ?.04.1997

Дочь: Лебедева Александра Кронидовна

Мать ребёнка: Козлова Гликерия Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козлова Варвара Константиновна

Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Смерть
После 1893
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