Козлов Канидий (Кронид) Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1854
Дата смертиПосле 1893
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.10.1876
Сын: Козлов Дмитрий (Кронидович)
Мать ребёнка: Козлова Варвара Константиновна
Рождение ребёнка
1885
Сын: Козлов Николай (Кронидович)
Мать ребёнка: Козлова Варвара Константиновна
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Пушкарёва Анна (Кронидовна)
Мать ребёнка: Козлова Варвара Константиновна
Рождение ребёнка
До 1887
Сын: Козлов Захар (Кронидович)
Мать ребёнка: Козлова Варвара Константиновна
Рождение ребёнка
До 1888
Сын: Козлов Василий (Кронидович)
Мать ребёнка: Козлова Варвара Константиновна
Рождение ребёнка
10.01.1891
Мать ребёнка: Козлова Варвара Константиновна
Метрическая книга Чесноковского посёлка 1890
Бракосочетание
23.11.1892
Козлов Канидий Алексеевич. Казак Чесноковского посёлка. Вторым браком. 38 лет. Козлова (Жилина) Гликерия Петровна. Мещанская вдова города Оренбурга. Вторым браком. (Возраст невесты скрыт в складке дел... Показать все
Рождение ребёнка
Около ?.04.1997
Дочь: Лебедева Александра Кронидовна
Мать ребёнка: Козлова Гликерия Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1893