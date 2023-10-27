Иван Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1761
Дата смерти1805
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1761
Отец: Пётр Степанов
Мать: Анна Петровна
Рождение ребёнка
Около 1783
Сын: Михаил Иванович
Мать ребёнка: Евдокия Спиридонова
Рождение ребёнка
Около 1784
Сын: Григорий Иванович
Мать ребёнка: Евдокия Спиридонова
Рождение ребёнка
Около 1786
Дочь: Надежда Ивановна
Мать ребёнка: Евдокия Спиридонова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Спиридонова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Александр Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иван Иванович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1805