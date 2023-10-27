Иван Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1761

Дата смерти

1805

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1761

Отец: Пётр Степанов

Мать: Анна Петровна

Рождение ребёнка
Около 1783

Сын: Михаил Иванович

Мать ребёнка: Евдокия Спиридонова

Рождение ребёнка
Около 1784

Сын: Григорий Иванович

Мать ребёнка: Евдокия Спиридонова

Рождение ребёнка
Около 1786

Дочь: Надежда Ивановна

Мать ребёнка: Евдокия Спиридонова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Спиридонова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Александр Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иван Иванович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1805
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