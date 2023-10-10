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Александер Алексей Николаевич

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

1971

Дата смерти

2014

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1971

Отец: Александер Николай Георгиевич

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
27.01.1994

Сын: Александер Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Александер Ирина

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Александер Ирина

Работа или профессия
Неизвестно
Военнослужащий
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
2014
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