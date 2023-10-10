Александер Алексей Николаевич
Место рождения
Дата рождения1971
Дата смерти2014
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1971
Отец: Александер Николай Георгиевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.01.1994
Сын: Александер Иван Алексеевич
Мать ребёнка: Александер Ирина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Александер Ирина
Работа или профессия
Неизвестно
Военнослужащий
Место жительства
Неизвестно
Смерть
2014