Стефанида Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Халявина Анна Васильевна
Отец ребёнка: Халявин Василий Петрович
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Халявина Ксения Васильевна
Отец ребёнка: Халявин Василий Петрович
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Халявина Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Халявин Василий Петрович
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Халявина Евгения Васильевна
Отец ребёнка: Халявин Василий Петрович
Рождение ребёнка
1887
Отец ребёнка: Халявин Василий Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Залужье, Топалковская волость, Весьегонский уезд
Смерть
Неизвестно