Стефанида Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стефанида Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1871

Дочь: Халявина Анна Васильевна

Отец ребёнка: Халявин Василий Петрович

Рождение ребёнка
1874

Дочь: Халявина Ксения Васильевна

Отец ребёнка: Халявин Василий Петрович

Рождение ребёнка
1877

Дочь: Халявина Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Халявин Василий Петрович

Рождение ребёнка
1884

Дочь: Халявина Евгения Васильевна

Отец ребёнка: Халявин Василий Петрович

Рождение ребёнка
1887

Сын: Халявин Иван Васильевич

Отец ребёнка: Халявин Василий Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Халявин Василий Петрович

Место жительства
Неизвестно
Залужье, Топалковская волость, Весьегонский уезд
Смерть
Неизвестно
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