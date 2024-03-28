Сафонова Татьяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.01.1897
Дочь: (Сафонова) Мария Тимофеевна
Отец ребёнка: Сафонов Тимофей Алексеевич
Рождение ребёнка
18.12.1898
Дочь: (Сафонова) Анастасия Тимофеевна
Отец ребёнка: Сафонов Тимофей Алексеевич
Рождение ребёнка
14.04.1901
Дочь: (Сафонова) Хиония Тимофеевна
Отец ребёнка: Сафонов Тимофей Алексеевич
Рождение ребёнка
19.02.1903
Отец ребёнка: Сафонов Тимофей Алексеевич
Рождение ребёнка
10.03.1905
Сын: Сафонов Григорий Тимофеевич
Отец ребёнка: Сафонов Тимофей Алексеевич
Рождение ребёнка
18.11.1910
Дочь: (Сафонова) Анна Тимофеевна
Отец ребёнка: Сафонов Тимофей Алексеевич
Смерть
Неизвестно