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Сафонова Татьяна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сафонов Тимофей Алексеевич

Рождение ребёнка
20.01.1897

Дочь: (Сафонова) Мария Тимофеевна

Отец ребёнка: Сафонов Тимофей Алексеевич

Рождение ребёнка
18.12.1898

Дочь: (Сафонова) Анастасия Тимофеевна

Отец ребёнка: Сафонов Тимофей Алексеевич

Рождение ребёнка
14.04.1901

Дочь: (Сафонова) Хиония Тимофеевна

Отец ребёнка: Сафонов Тимофей Алексеевич

Рождение ребёнка
19.02.1903

Сын: Сафонов Иван Тимофеевич

Отец ребёнка: Сафонов Тимофей Алексеевич

Рождение ребёнка
10.03.1905

Сын: Сафонов Григорий Тимофеевич

Отец ребёнка: Сафонов Тимофей Алексеевич

Рождение ребёнка
18.11.1910

Дочь: (Сафонова) Анна Тимофеевна

Отец ребёнка: Сафонов Тимофей Алексеевич

Смерть
Неизвестно

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