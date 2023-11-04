Козлова Доминика Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлова Доминика Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1878 г.р.

Дети

Добавил:

ПС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.06.1907

Сын: Козлов Иван Константинович

Отец ребёнка: Козлов Константин Феоктистович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козлов Федор

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козлов Константин Феоктистович

Смерть
Неизвестно
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