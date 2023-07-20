Мысовских Максим
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1821
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1821
Отец: Мысовских Петр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1846
Сын: Мысовских Прокопий
Мать ребёнка: Мысовских Арина /
Рождение ребёнка
1850
Сын: Мысовских Данила
Мать ребёнка: Мысовских Арина /
Рождение ребёнка
1858
Сын: Мысовских Анифакей
Мать ребёнка: Мысовских Арина /
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мысовских Арина /
Смерть
Неизвестно