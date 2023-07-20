Мысовских Максим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мысовских Максим

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1821

Отец: Мысовских Петр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1846

Сын: Мысовских Прокопий

Мать ребёнка: Мысовских Арина /

Рождение ребёнка
1850

Сын: Мысовских Данила

Мать ребёнка: Мысовских Арина /

Рождение ребёнка
1858

Сын: Мысовских Анифакей

Мать ребёнка: Мысовских Арина /

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мысовских Арина /

Смерть
Неизвестно