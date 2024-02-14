Гуревич (Гуревич) Цвирка — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гуревич (Гуревич) Цвирка

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гуревич Зелик

Отец ребёнка: Гуревич Яков (Янкель) Рафаилович

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Саган (Гуревич) Рейза

Отец ребёнка: Гуревич Яков (Янкель) Рафаилович

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Шленкевич (Гуревич) Шейна Яковлевна

Отец ребёнка: Гуревич Яков (Янкель) Рафаилович

Смерть
Неизвестно

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