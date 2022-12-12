Мифтахетдинова Шамсебану Мифтахетдиновна
Место рождения
Дата рождения1903
Дата смерти24.04.1968
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Шайгаянова Рабига Шайгаяновна
Отец ребёнка: Шаймуратов Шайгаян Шаймуратович
Рождение ребёнка
1929
Сын: Шайгаянов Мирзахамит Шайгаянович
Отец ребёнка: Шаймуратов Шайгаян Шаймуратович
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Шайгаянова Тәрҗимә Шайгаяновна
Отец ребёнка: Шаймуратов Шайгаян Шаймуратович
Рождение ребёнка
1947
Дочь: Шайгаянова Хасана Шайгаяновна
Отец ребёнка: Шаймуратов Шайгаян Шаймуратович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.04.1968