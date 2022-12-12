Мифтахетдинова Шамсебану Мифтахетдиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мифтахетдинова Шамсебану Мифтахетдиновна

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Место рождения

Уразметьево, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1903

Дата смерти

24.04.1968

Пол

Женский

Добавил:

РR
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Уразметьево, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1927

Дочь: Шайгаянова Рабига Шайгаяновна

Отец ребёнка: Шаймуратов Шайгаян Шаймуратович

Уразметьево, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1929

Сын: Шайгаянов Мирзахамит Шайгаянович

Отец ребёнка: Шаймуратов Шайгаян Шаймуратович

Уразметьево, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1933

Дочь: Шайгаянова Тәрҗимә Шайгаяновна

Отец ребёнка: Шаймуратов Шайгаян Шаймуратович

Уразметьево, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1947

Дочь: Шайгаянова Хасана Шайгаяновна

Отец ребёнка: Шаймуратов Шайгаян Шаймуратович

Уразметьево, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шаймуратов Шайгаян Шаймуратович

Смерть
24.04.1968
Уразметьево, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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