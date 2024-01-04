Невретдинов Хусяин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНевретдинов Хусяин

Невретдинов Хусяин

Место рождения

Актуково, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

Около 1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1875

Отец: Нявретдин

Мать: Инася

Актуково, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1903

Сын: Хусаинов Сулейман

Мать ребёнка: Мяргубжан

Актуково, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фаридя

Мать ребёнка: Мяргубжан

Актуково, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фарикя

Мать ребёнка: Мяргубжан

Актуково, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Халися

Мать ребёнка: Мяргубжан

Актуково, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хусаинов Умяр

Мать ребёнка: Мяргубжан

Актуково, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хусаинов Фаттях

Мать ребёнка: Мяргубжан

Актуково, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зулейха

Мать ребёнка: Мяргубжан

Актуково, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Халимя

Мать ребёнка: Мяргубжан

Актуково, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хусаинов Юсип

Мать ребёнка: Мяргубжан

Актуково, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close