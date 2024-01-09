Ломака Иоанн Никифорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.01.1910
Дочь: Татиана Иоанновна
Мать ребёнка: Мария Лукинична
Рождение ребёнка
22.02.1912
Мать ребёнка: Мария Лукинична
молочков
Рождение ребёнка
01.01.1915
Мать ребёнка: Мария Лукинична
дервня Молочнов
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Лукинична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Лукинична