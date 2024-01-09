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Ломака Иоанн Никифорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Пол

Мужской

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.01.1910

Дочь: Татиана Иоанновна

Мать ребёнка: Мария Лукинична

Рождение ребёнка
22.02.1912

Сын: Ломака Павел Иоаннович

Мать ребёнка: Мария Лукинична

молочков
Рождение ребёнка
01.01.1915

Сын: Ломака Василий Иванович

Мать ребёнка: Мария Лукинична

дервня Молочнов
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Лукинична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Лукинична

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