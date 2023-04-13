Berhin Lev
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.01.1914
Дата смерти31.12.1985
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1914
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
31.12.1985
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния