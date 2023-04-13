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Berhin Lev

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.01.1914

Дата смерти

31.12.1985

Пол

Мужской

Отец

Мать

Около 1882 г.р.

Дети

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Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1914

Отец: Berchin Itzhak Аврамов

Мать: Berhina Nihama Еселевна-Давидовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
31.12.1985
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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