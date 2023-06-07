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Башилова Наталья Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1818

Дата смерти

Между 1845 и 1848

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1808 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
03.11.1839

Муж: Башилов Антон Федоров

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой) | ф.203, оп.745, д.1501 (Метрические 1839) | <p>Метрические книги Рузского уезда Московской губернии 1839 год... Показать все
Рождение ребёнка
1843

Сын: Башилов Иосиф Антонов

Отец ребёнка: Башилов Антон Федоров

Работа или профессия
Неизвестно
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
крепостная крестьянка | Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой)
Место жительства
Неизвестно
Овсяники, Рузский, Московская область
деревня Овсяники Рузский городской округ, Московская область, Россия (Московская губерния, Рузский уезд, рядом -дер. Тарханово)
Смерть
Между 1845 и 1848
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой)