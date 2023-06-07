Башилова Наталья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1818
Дата смертиМежду 1845 и 1848
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1818
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.11.1839
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой) | ф.203, оп.745, д.1501 (Метрические 1839) | <p>Метрические книги Рузского уезда Московской губернии 1839 год... Показать все
Рождение ребёнка
1843
Отец ребёнка: Башилов Антон Федоров
Работа или профессия
Неизвестно
крепостная крестьянка | Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой)
Место жительства
Неизвестно
Овсяники, Рузский, Московская область
деревня Овсяники Рузский городской округ, Московская область, Россия (Московская губерния, Рузский уезд, рядом -дер. Тарханово)
Смерть
Между 1845 и 1848
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой)