Зубкова Васса Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зубкова Васса Михайлова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1754

Дата смерти

После 1812

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1751 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1754

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1773

Дочь: Пелагея Сидорова

Отец ребёнка: Зубков Сидор Тимофеев

Рождение ребёнка
Около 1777

Сын: Зубков Савин Сидоров

Отец ребёнка: Зубков Сидор Тимофеев

Рождение ребёнка
Около 1782

Сын: Зубков Акинфей Сидоров

Отец ребёнка: Зубков Сидор Тимофеев

Рождение ребёнка
Около 1783

Дочь: Пелагея Сидорова

Отец ребёнка: Зубков Сидор Тимофеев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зубков Сидор Тимофеев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1812
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