Зубкова Васса Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1754
Дата смертиПосле 1812
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1754
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1773
Дочь: Пелагея Сидорова
Отец ребёнка: Зубков Сидор Тимофеев
Рождение ребёнка
Около 1777
Сын: Зубков Савин Сидоров
Отец ребёнка: Зубков Сидор Тимофеев
Рождение ребёнка
Около 1782
Отец ребёнка: Зубков Сидор Тимофеев
Рождение ребёнка
Около 1783
Дочь: Пелагея Сидорова
Отец ребёнка: Зубков Сидор Тимофеев
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1812