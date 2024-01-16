Кустов Валерий Ионович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кустов Ион Гаврилович
Мать: Кустова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кустов Евгений Валерьевич
Мать ребёнка: Кустова Агрипина Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Кустова Агрипина Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кустов Александр Валерьевич
Мать ребёнка: Кустова Агрипина Александровна
Смерть
Неизвестно