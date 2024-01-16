Кустов Валерий Ионович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кустов Валерий Ионович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кустов Ион Гаврилович

Мать: Кустова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кустов Евгений Валерьевич

Мать ребёнка: Кустова Агрипина Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кустов Юрий Валерьевич

Мать ребёнка: Кустова Агрипина Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кустов Александр Валерьевич

Мать ребёнка: Кустова Агрипина Александровна

Смерть
Неизвестно
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