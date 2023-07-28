Неизвестно Константин Юрьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неизвестно Константин Юрьев

Место рождения

Малоянисоль

Дата рождения

1797

Пол

Мужской

Отец

1770 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
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Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: Спахи Юрий Константинович

Мать: не указана