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Неизвестно Константин Юрьев
Неизвестно Константин Юрьев
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Место рождения
Малоянисоль
Дата рождения
1797
Пол
Мужской
Отец
Спахи Юрий Константинович
1770 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
СК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец:
Спахи Юрий Константинович
Мать: не указана
Малоянисоль
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