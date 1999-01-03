Важенин Валентин Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Важенин Валентин Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.08.1937

Дата смерти

03.01.1999

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1942 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.04.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Важенина Алевтина Андреевна

Рождение ребёнка
28.08.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Важенина Алевтина Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Важенина Алевтина Андреевна

Место жительства
Неизвестно
Киров, город Киров, Кировская область
Смерть
03.01.1999
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