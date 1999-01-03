Важенин Валентин Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.08.1937
Дата смерти03.01.1999
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1937
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.04.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Важенина Алевтина Андреевна
Рождение ребёнка
28.08.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Важенина Алевтина Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Киров, город Киров, Кировская область
Смерть
03.01.1999