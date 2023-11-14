Вшивков Татьяна Аркадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВшивков Татьяна Аркадьевна

Вшивков Татьяна Аркадьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.04.1960

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1935 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1960

Отец: не указан

Мать: Томилова Галина Андреевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close