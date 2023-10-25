Валитова (Николаева) Наталья Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Валитова (Николаева) Наталья Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.09.1979

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1979

Отец: Николаев Александр Федорович

Мать: Николаева Надежда Витальевна

Рождение ребёнка
17.08.1997

Дочь: Валитова Карина Ришатовна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
22.09.2011

Дочь: Валитова Регина Ришатовна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

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