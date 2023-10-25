Валитова (Николаева) Наталья Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.09.1979
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1979
Рождение ребёнка
17.08.1997
Дочь: Валитова Карина Ришатовна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
22.09.2011
Дочь: Валитова Регина Ришатовна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности