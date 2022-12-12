Тихомирнов Виктор Александрович
Место рождения
Дата рождения24.11.1889
Дата смерти31.03.1919
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1889 по 1909
Место жительства
С 1909 по 1911
Архангельская обл.
Место жительства
С 1911 по 1917
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1917 по 1919
Место жительства
С 1917 по 1917
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
31.03.1919