Тихомирнов Виктор Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тихомирнов Виктор Александрович

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Место рождения

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

24.11.1889

Дата смерти

31.03.1919

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1889 по 1909
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1909 по 1911
Архангельская обл.
Место жительства
С 1911 по 1917
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1917 по 1919
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1917 по 1917
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
31.03.1919
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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