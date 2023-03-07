Ошуркова (Савкова) Валентина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.02.1903
Дата смерти07.09.1969
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Чебыкина Римма Николаевна
Отец ребёнка: Ошурков Николай Каллистратович
Рождение ребёнка
1929
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ошурков Николай Каллистратович
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Седельникова Луиза Николаевна
Отец ребёнка: Ошурков Николай Каллистратович
Рождение ребёнка
1933
Сын: Ошурков Валерий Николаевич
Отец ребёнка: Ошурков Николай Каллистратович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
07.09.1969