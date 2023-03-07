Ошуркова (Савкова) Валентина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ошуркова (Савкова) Валентина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.02.1903

Дата смерти

07.09.1969

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1889 г.р.

Дети

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1927

Дочь: Чебыкина Римма Николаевна

Отец ребёнка: Ошурков Николай Каллистратович

Рождение ребёнка
1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ошурков Николай Каллистратович

Рождение ребёнка
1931

Дочь: Седельникова Луиза Николаевна

Отец ребёнка: Ошурков Николай Каллистратович

Рождение ребёнка
1933

Сын: Ошурков Валерий Николаевич

Отец ребёнка: Ошурков Николай Каллистратович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ошурков Николай Каллистратович

Место жительства
Неизвестно
Кунгур, город Кунгур, Пермский край
Смерть
07.09.1969
Кунгур, город Кунгур, Пермский край
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