Захарова Дарья Стефановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
солдатская жена
Рождение ребёнка
1873
Дочь: (Захарова) Феодосия
Отец ребёнка: не указан
Березовка, Уватский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1889
Дочь: (Захарова) Мария Максимовна
Отец ребёнка: Захаров Максим Трофимович
Смерть
Неизвестно