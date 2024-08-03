Захарова Дарья Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захарова Дарья Стефановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Захаров Максим Трофимович

Соровая, Тобольский округ, Уральская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

солдатская жена
Рождение ребёнка
1873

Дочь: (Захарова) Феодосия

Отец ребёнка: не указан

Березовка, Уватский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1889

Дочь: (Захарова) Мария Максимовна

Отец ребёнка: Захаров Максим Трофимович

Соровая, Тобольский округ, Уральская область
Смерть
Неизвестно

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