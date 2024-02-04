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Гурьянова Римма Ильинична
Гурьянова Римма Ильинична
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Гурьянов Илья Сергеевич
1918 г.р.
Мать
Гурьянова Жаннат Хайрулловна
Дети
Не указаны
Добавил:
НХ
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Биография
Биография
Источники
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Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Гурьянов Илья Сергеевич
Мать:
Гурьянова Жаннат Хайрулловна
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