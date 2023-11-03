Сумкин Алексей Степанов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сумкин Алексей Степанов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1832

Пол

Мужской

Отец

Мать

Около 1773 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сумкин Стефан

Мать: Сумкина Ефросинья

Смерть
1832
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