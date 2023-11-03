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Сумкин Алексей Степанов
Сумкин Алексей Степанов
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Дата смерти
1832
Пол
Мужской
Отец
Сумкин Стефан
Мать
Сумкина Ефросинья
Около 1773 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Сумкин Стефан
Мать:
Сумкина Ефросинья
Смерть
1832
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