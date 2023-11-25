Ткаченко Сергей Валерьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.11.1976
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1976
Отец: Ткаченко Валерий Фёдорович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
16.08.2004
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
05.11.2010
Сын: Ткаченко Константин Сергеевич
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Неруш Алена Викторовна