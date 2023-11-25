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Ткаченко Сергей Валерьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.11.1976

Пол

Мужской

Отец

1952 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

1982 г.р.

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1976

Отец: Ткаченко Валерий Фёдорович

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
16.08.2004

Сын: Ткаченко Ян Сергеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
05.11.2010

Сын: Ткаченко Константин Сергеевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Неруш Алена Викторовна

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