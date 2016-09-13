Иванов Юрий Васильевич 08.06.1933 — найти родственников по фамилии на Familio
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Иванов Юрий Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.06.1933

Дата смерти

13.09.2016

Пол

Мужской

Добавил:

ТШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1933

Отец: Иванов Василий Михайлович

Мать: Иванова (Горковенко) Вера Емельяновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова Алевтина

Рождение ребёнка
?.04.1960

Дочь: Иванова Вероника Юрьевна

Мать ребёнка: Иванова Алевтина

Рождение ребёнка
1966

Сын: Иванов Алексей Юрьевич

Мать ребёнка: Иванова Алевтина

Смерть
13.09.2016
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Прожил 83 года.

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