Иванов Юрий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.06.1933
Дата смерти13.09.2016
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1933
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Иванова Алевтина
Рождение ребёнка
?.04.1960
Дочь: Иванова Вероника Юрьевна
Мать ребёнка: Иванова Алевтина
Рождение ребёнка
1966
Мать ребёнка: Иванова Алевтина
Смерть
13.09.2016
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Прожил 83 года.