Давыдов Потапий Ерофеевич
Место рождения
Дата рождения08.12.1909 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1909 ст.
Отец: Давыдов Ерофей Фомич
Конфирмация (миропомазание)
07.01.1910 ст.
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Священник Логгин Астраханкин. Дьякон Мартиниан Вишенин Давыдов Ерофей Фомич. Отец. Казак Головского посёлка. Австрийской секты Давыдова Анна Григорьевна. Мать. Единоверческой церкви Давыдов Фёдор Фоми... Показать все
Смерть
Неизвестно