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Давыдов Потапий Ерофеевич

Место рождения

Раздольное, Илекский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

08.12.1909 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1889 г.р.

Мать

До 1892 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1909 ст.

Отец: Давыдов Ерофей Фомич

Мать: Давыдова Анна Григорьевна

Раздольное, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Конфирмация (миропомазание)
07.01.1910 ст.
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Священник Логгин Астраханкин. Дьякон Мартиниан Вишенин Давыдов Ерофей Фомич. Отец. Казак Головского посёлка. Австрийской секты Давыдова Анна Григорьевна. Мать. Единоверческой церкви Давыдов Фёдор Фоми... Показать все
Смерть
Неизвестно
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