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Федоров Трофим Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.10.1879 ст.

Сын: Авилов Тимофей Трофимович

Мать ребёнка: Федорова Мария Васильева

Скобелевка, Староюрьевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
24.05.1886 ст.

Сын: Авилов Никита Трофимович

Мать ребёнка: Федорова Мария Васильева

Скобелевка, Староюрьевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Авилов Демьян Трофимович

Мать ребёнка: Федорова Мария Васильева

Скобелевка, Староюрьевский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
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