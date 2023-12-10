Федоров Трофим Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1845
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.10.1879 ст.
Сын: Авилов Тимофей Трофимович
Мать ребёнка: Федорова Мария Васильева
Рождение ребёнка
24.05.1886 ст.
Мать ребёнка: Федорова Мария Васильева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Федорова Мария Васильева
Смерть
Неизвестно