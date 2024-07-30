Цикунова (Прянишникова) Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
2012
Сын: Цикунов Владимир Андреевич
Отец ребёнка: Цикунов Андрей Александрович
Рождение ребёнка
2017
Дочь: Цикунова Анна Андреевна
Отец ребёнка: Цикунов Андрей Александрович