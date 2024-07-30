Цикунова (Прянишникова) Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цикунова (Прянишникова) Екатерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1973 г.р.

Дети

Добавил:

СЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Цикунов Андрей Александрович

Рождение ребёнка
2012

Сын: Цикунов Владимир Андреевич

Отец ребёнка: Цикунов Андрей Александрович

Рождение ребёнка
2017

Дочь: Цикунова Анна Андреевна

Отец ребёнка: Цикунов Андрей Александрович

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