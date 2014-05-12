Угольнова (Васильева) Любовь Валентиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.02.1946
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1946
Рождение ребёнка
01.05.1968
Сын: Угольнов Александр Валерьевич
Отец ребёнка: Угольнов Валерий Александрович
Рождение ребёнка
04.10.1979
Сын: Угольнов Антон Валерьевич
Отец ребёнка: Угольнов Валерий Александрович
Рождение ребёнка
25.05.1982
Дочь: Угольнова Евгения Валерьевна
Отец ребёнка: Угольнов Валерий Александрович
Бракосочетание
Неизвестно