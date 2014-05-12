Угольнова (Васильева) Любовь Валентиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Угольнова (Васильева) Любовь Валентиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.02.1946

Пол

Женский

Добавил:

ЛУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1946

Отец: Васильев Валентин Владимирович

Мать: Сапожникова Мария Петровна

Рождение ребёнка
01.05.1968

Сын: Угольнов Александр Валерьевич

Отец ребёнка: Угольнов Валерий Александрович

Рождение ребёнка
04.10.1979

Сын: Угольнов Антон Валерьевич

Отец ребёнка: Угольнов Валерий Александрович

Рождение ребёнка
25.05.1982

Дочь: Угольнова Евгения Валерьевна

Отец ребёнка: Угольнов Валерий Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Угольнов Валерий Александрович

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