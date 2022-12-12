Антонова (Епанчинцева) Наталья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антонова (Епанчинцева) Наталья Ивановна

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Место рождения

Хомутинка, Нижнеомский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

20.08.1875 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1870 и 1871 г.р.

Дети

Добавил:

КИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1875 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Хомутинка, Нижнеомский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
01.10.1899 ст.

Муж: Антонов Тимофей Филиппович

Рождение ребёнка
11.08.1900 ст.

Дочь: Молчанова Евдокия Тимофеевна

Отец ребёнка: Антонов Тимофей Филиппович

Усть-Горская, Омский округ, Тобольская губерния
Смерть
Неизвестно
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