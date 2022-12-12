Антонова (Епанчинцева) Наталья Ивановна
Место рождения
Дата рождения20.08.1875 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1875 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
01.10.1899 ст.
Рождение ребёнка
11.08.1900 ст.
Дочь: Молчанова Евдокия Тимофеевна
Отец ребёнка: Антонов Тимофей Филиппович
Усть-Горская, Омский округ, Тобольская губерния
Смерть
Неизвестно