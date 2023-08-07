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Левина Василиса Борисова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Марья Петровна

Отец ребёнка: Левин Петр Леонтьевич

Рождение ребёнка
1847

Сын: Левин Андрей Петрович

Отец ребёнка: Левин Петр Леонтьевич

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Екатерина Петровна

Отец ребёнка: Левин Петр Леонтьевич

Рождение ребёнка
1856

Сын: Левин Степан Петрович

Отец ребёнка: Левин Петр Леонтьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Левин Петр Леонтьевич

Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно