Левина Василиса Борисова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Марья Петровна
Отец ребёнка: Левин Петр Леонтьевич
Рождение ребёнка
1847
Отец ребёнка: Левин Петр Леонтьевич
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Екатерина Петровна
Отец ребёнка: Левин Петр Леонтьевич
Рождение ребёнка
1856
Отец ребёнка: Левин Петр Леонтьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно