Жукова (Шмакова) Александра Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖукова (Шмакова) Александра Петровна

Жукова (Шмакова) Александра Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1926

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
03.01.1949

Муж: Жуков Иван Федорович

Коченево, Коченевский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
11.11.1950

Дочь: Черкасова Нина Ивановна

Отец ребёнка: Жуков Иван Федорович

Коченево, Коченевский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жуков Виктор Иванович

Отец ребёнка: Жуков Иван Федорович

Коченево, Коченевский муниципальный район, Новосибирская область
Место жительства
Неизвестно
Линево, Искитимский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close