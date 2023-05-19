Жукова (Шмакова) Александра Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1926
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.01.1949
Муж: Жуков Иван Федорович
Рождение ребёнка
11.11.1950
Дочь: Черкасова Нина Ивановна
Отец ребёнка: Жуков Иван Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Жуков Иван Федорович
Место жительства
Неизвестно
Линево, Искитимский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно