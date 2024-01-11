Сальмушев Минхажетдин
Место рожденияЧелны Бабаевы Татарские 2-го стана Спасского уезда Казанской губ
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сальмушев Хайретдин Мулла
Мать: скрыто настройками приватности
Челны Бабаевы Татарские 2-го стана Спасского уезда Казанской губ
Рождение ребёнка
05.11.1894
Сын: Сальмушев Хаджи Учитель Мингазович
Мать ребёнка: ?
д.Новые Челны Алькеевский р-н
Смерть
Неизвестно