Сальмушев Минхажетдин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сальмушев Минхажетдин

Место рождения

Челны Бабаевы Татарские 2-го стана Спасского уезда Казанской губ

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сальмушев Хайретдин Мулла

Мать: скрыто настройками приватности

Челны Бабаевы Татарские 2-го стана Спасского уезда Казанской губ
Рождение ребёнка
05.11.1894

Сын: Сальмушев Хаджи Учитель Мингазович

Мать ребёнка: ?

д.Новые Челны Алькеевский р-н
Смерть
Неизвестно
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