Шнырев Михаил Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шнырев Михаил Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.09.1952

Дочь: Трошина Тамара Михайловна

Мать ребёнка: Шнырева Раиса Алексеевна

Рождение ребёнка
29.04.1961

Дочь: Дедова Людмила Михайловна

Мать ребёнка: Шнырева Раиса Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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