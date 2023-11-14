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(Воробьев) Нихама Берковна
(Воробьев) Нихама Берковна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1845
Пол
Женский
Отец
Воробьев Берка Довидов
1822 г.р.
Мать
Воробьев Ента Ицковна
1820 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ПЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец:
Воробьев Берка Довидов
Мать:
Воробьев Ента Ицковна
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