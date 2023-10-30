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Терминов Яков Петров

Место рождения

Златоуст, Златоустовский, Челябинская область

Дата рождения

Вычислено 1821 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1786 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

OV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1821 ст.

Отец: Терминов Георгий Петров

Мать: не указана

Златоуст, Златоустовский, Челябинская область
Ревизская сказка 1834 года марта 1-го дня, Оренбургской губернии Троицкого уезда Сыростанской деревни подведомственной Златоустовскому казенному заводу (л. 371) Казенные мастеровые 124. Максим Петров... Показать все
Смерть
Неизвестно
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