Киселёв Семён Ефремович
Место рождения(ранее Сарапульской дворцовой волости, Арской дороги, Казанского уезда, Казанской губернии)
Дата рожденияМежду 1751 и 1752
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Рождение
Между 1751 и 1752
Отец: Киселёв Ефрем Кузьмич
Мать: Киселёва Марфа Минеевна
(ранее Сарапульской дворцовой волости, Арской дороги, Казанского уезда, Казанской губернии)
Рождение ребёнка
Между 1775 и 1776
Мать ребёнка: не указана
Тарасово, Удмуртская Республика Россия
Рождение ребёнка
Между 1781 и 1782
Сын: Киселёв Афанасий Семёнович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1783
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана