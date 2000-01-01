Киселёв Семён Ефремович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКиселёв Семён Ефремович

Киселёв Семён Ефремович

avatar

Место рождения

(ранее Сарапульской дворцовой волости, Арской дороги, Казанского уезда, Казанской губернии)

Дата рождения

Между 1751 и 1752

Пол

Мужской

Отец

1719 г.р.

Мать

Около 1717 г.р.

Дети

Между 1775 и 1776 г.р.
Между 1781 и 1782 г.р.
Около 1783 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1751 и 1752

Отец: Киселёв Ефрем Кузьмич

Мать: Киселёва Марфа Минеевна

(ранее Сарапульской дворцовой волости, Арской дороги, Казанского уезда, Казанской губернии)
Рождение ребёнка
Между 1775 и 1776

Сын: Киселёв Степан Семёнович

Мать ребёнка: не указана

Тарасово, Удмуртская Республика Россия
Рождение ребёнка
Между 1781 и 1782

Сын: Киселёв Афанасий Семёнович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1783

Сын: Киселёв Андрей Семёнович

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close