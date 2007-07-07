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Гришкин егор александрович
Гришкин егор александрович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
07.07.2007
Пол
Мужской
Отец
Гришкин александр васильевич
1965 г.р.
Мать
Гришкина (Кондина) руфина прокопьевна
1970 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.2007
Отец:
Гришкин александр васильевич
Мать:
Гришкина руфина прокопьевна
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