Колесникова (Мершиева) Василиса Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1894 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894 ст.
Отец: Мершиев Павел Мартынов
Мать: не указана
Бракосочетание
14.04.1912 ст.
Владимировская церковь Божьей Матери
Рождение ребёнка
29.06.1913 ст.
Дочь: Ефросиния Николаевна
Отец ребёнка: Колесников Николай Григорьев
Рождение ребёнка
03.11.1914 ст.
Дочь: Антонина Николаевна
Отец ребёнка: Колесников Николай Григорьев
Рождение ребёнка
09.10.1916 ст.
Сын: Колесников Михаил Николаевич
Отец ребёнка: Колесников Николай Григорьев
Рождение ребёнка
22.08.1918 ст.
Сын: Колесников Виктор Николаевич
Отец ребёнка: Колесников Николай Григорьев
Смерть
Неизвестно