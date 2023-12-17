Колесникова (Мершиева) Василиса Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колесникова (Мершиева) Василиса Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1894 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894 ст.

Отец: Мершиев Павел Мартынов

Мать: не указана

Бракосочетание
14.04.1912 ст.

Муж: Колесников Николай Григорьев

Владимировская церковь Божьей Матери
Рождение ребёнка
29.06.1913 ст.

Дочь: Ефросиния Николаевна

Отец ребёнка: Колесников Николай Григорьев

Рождение ребёнка
03.11.1914 ст.

Дочь: Антонина Николаевна

Отец ребёнка: Колесников Николай Григорьев

Рождение ребёнка
09.10.1916 ст.

Сын: Колесников Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Колесников Николай Григорьев

Рождение ребёнка
22.08.1918 ст.

Сын: Колесников Виктор Николаевич

Отец ребёнка: Колесников Николай Григорьев

Смерть
Неизвестно
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