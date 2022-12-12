Вурм Василий (Вильгельм) Васильевич
Место рожденияБрауншвейг, Германия
Дата рождения06.09.1826
Дата смерти03.07.1914
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.
Копии:
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Брауншвейг, Германия
Место жительства
С 1826 по 1847
Брауншвейг, Германия
Место жительства
С 1847 по 1914
Смерть
03.07.1914