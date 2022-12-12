Вурм Василий (Вильгельм) Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВурм Василий (Вильгельм) Васильевич

Вурм Василий (Вильгельм) Васильевич

avatar

Место рождения

Брауншвейг, Германия

Дата рождения

06.09.1826

Дата смерти

03.07.1914

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.

Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Брауншвейг, Германия
Место жительства
С 1826 по 1847
Брауншвейг, Германия
Место жительства
С 1847 по 1914
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
03.07.1914
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close