Крестьянников Иван Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крестьянников Иван Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.01.1897 ст.

Сын: Крестьянников Иван Иванович

Мать ребёнка: Крестьянникова Евфимия Кузьминична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Крестьянникова Евфимия Кузьминична

Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно