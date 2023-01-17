Прохорова (Прохорова) Елизавета — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прохорова (Прохорова) Елизавета

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.11.1912

Сын: Прохоров Михаил Тимофеевич

Отец ребёнка: Прохоров Тимофей

Витебск, Витебская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прохоров Тимофей

Смерть
Неизвестно
Томск, город Томск, Томская область
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