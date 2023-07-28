Талах Георгий Константинович
Место рождения
Дата рождения1899
Дата смерти1975
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: Талах Константин Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.11.1922
Мать ребёнка: Талах Александра
Рождение ребёнка
07.05.1930
Дочь: Бахал Надежда Георгиевна
Мать ребёнка: Талах Александра
Военная служба
С 1943
Снайпер 2-го батальона 410 сп 81 сд 3 гв.А 1 Укр.Фронт
Военная награда
15.07.1944
Приказ № 44/н, ВС 410 сп 81 сд 3 гв.А 1 Укр.Фронта
О награждении медалью "За отвагу" ЦАМО РФ , Ф - 33-690155-4323
Смерть
1975
Похороны
Неизвестно