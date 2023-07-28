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Талах Георгий Константинович

Место рождения

Бугас

Дата рождения

1899

Дата смерти

1975

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: Талах Константин Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.11.1922

Сын: Талах Иван Георгиевич

Мать ребёнка: Талах Александра

Рождение ребёнка
07.05.1930

Дочь: Бахал Надежда Георгиевна

Мать ребёнка: Талах Александра

Военная служба
С 1943
Снайпер 2-го батальона 410 сп 81 сд 3 гв.А 1 Укр.Фронт
Военная награда
15.07.1944
Приказ № 44/н, ВС 410 сп 81 сд 3 гв.А 1 Укр.Фронта
О награждении медалью "За отвагу" ЦАМО РФ , Ф - 33-690155-4323
Смерть
1975
Похороны
Неизвестно