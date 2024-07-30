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Маслов Михаил

Место рождения

Липецк, город Липецк, Липецкая область

Дата рождения

1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Липецк, город Липецк, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маслова (Чумакова) Наталья Михайловна

Рождение ребёнка
31.08.1934

Сын: Маслов Борис Михайлович

Мать ребёнка: Маслова (Чумакова) Наталья Михайловна

Махачкала, город Махачкала, Республика Дагестан
Рождение ребёнка
09.09.1937

Дочь: Наумова (Маслова) Нина Михайловна

Мать ребёнка: Маслова (Чумакова) Наталья Михайловна

Смерть
Неизвестно
Махачкала, город Махачкала, Республика Дагестан

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