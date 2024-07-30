Маслов Михаил
Место рождения
Дата рождения1899
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
31.08.1934
Мать ребёнка: Маслова (Чумакова) Наталья Михайловна
Рождение ребёнка
09.09.1937
Дочь: Наумова (Маслова) Нина Михайловна
Мать ребёнка: Маслова (Чумакова) Наталья Михайловна
Смерть
Неизвестно