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Исаев Дмитрий Васильевич

Место рождения

г. Рязань

Дата рождения

28.11.1934

Дата смерти

10.12.1999

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

1960 г.р.
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Добавил:

КБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1934

Отец: Исаев Василий

Мать: Исаева Наталья Васильевна

г. Рязань
Рождение ребёнка
08.07.1960

Дочь: Исаева Вера Дмитриевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Тагильское, 110000, Казахстан
Рождение ребёнка
18.11.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Казахстан, с. Тагильское
Рождение ребёнка
20.07.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Тагильское, 110000, Казахстан
Смерть
10.12.1999
с. Новоманошкино, Россия
Похороны
Неизвестно
Новоманошкино, Россия
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