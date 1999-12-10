Исаев Дмитрий Васильевич
Место рожденияг. Рязань
Дата рождения28.11.1934
Дата смерти10.12.1999
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1934
Отец: Исаев Василий
г. Рязань
Рождение ребёнка
08.07.1960
Дочь: Исаева Вера Дмитриевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Тагильское, 110000, Казахстан
Рождение ребёнка
18.11.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Казахстан, с. Тагильское
Рождение ребёнка
20.07.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Тагильское, 110000, Казахстан
Смерть
10.12.1999
с. Новоманошкино, Россия
Похороны
Неизвестно
Новоманошкино, Россия